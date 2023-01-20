Dolar
18.80
Euro
20.40
Altın
1,930.83
ETH/USDT
1,590.80
BTC/USDT
21,404.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
PKK/YPG'li teröristlerin Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına saldırısının ardından terör hedefleri güçlü şekilde vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi
logo
Dünya

ABD Hazine Bakanlığı, Rus askeri şirketi Wagner'i uluslararası suç örgütü olarak tanıyacak

Tuğçenur Akgün   | 20.01.2023
ABD Hazine Bakanlığı, Rus askeri şirketi Wagner'i uluslararası suç örgütü olarak tanıyacak

New York

Beyaz Saray, ABD Hazine Bakanlığının Rus askeri şirketi Wagner grubunu uluslararası suç örgütü olarak tanıyacağını duyurdu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Mezunları Forumu ödül töreniyle tamamlandı
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
TAG Otoyolu'nda çekiciyle çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
Yunus Emre Enstitüsü, Lübnanlı Türkoloji mezunlarını bir araya getirdi
Emine Erdoğan'dan, hastanede tedavi gören çocuklara karne tebriği

Benzer haberler

ABD Hazine Bakanlığı, Rus askeri şirketi Wagner'i uluslararası suç örgütü olarak tanıyacak

ABD Hazine Bakanlığı, Rus askeri şirketi Wagner'i uluslararası suç örgütü olarak tanıyacak

Almanya'daki Temas Grubu Toplantısı'nda Ukrayna'ya Leopard tankı verilmesiyle ilgili karar çıkmadı

Almanya, Ukrayna'ya Leopard tankı vermek için ön koşul sunulduğuna ilişkin iddiayı reddetti

ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne dron saldırısı düzenlendi

ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne dron saldırısı düzenlendi
ABD'de öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki çocuğun engelli olduğu iddia edildi

ABD'de öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki çocuğun engelli olduğu iddia edildi
ABD'den Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık yeni yardım paketi

ABD'den Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık yeni yardım paketi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet