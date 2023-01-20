ABD Hazine Bakanlığı, Rus askeri şirketi Wagner'i uluslararası suç örgütü olarak tanıyacak
New York
Beyaz Saray, ABD Hazine Bakanlığının Rus askeri şirketi Wagner grubunu uluslararası suç örgütü olarak tanıyacağını duyurdu.
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