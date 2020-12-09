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Dünya

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den 916 milyar dolarlık yeni destek paketi teklifi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi için Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu bildirdi.

Dilara Zengin   | 09.12.2020
ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den 916 milyar dolarlık yeni destek paketi teklifi

Washington

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin Pelosi ile akşam saatlerinde bir görüşme yaptığını belirtti. 

Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump adına 916 milyar dolarlık bir destek paketi teklifi sunduğunu belirten Mnuchin, söz konusu teklifin geçen hafta Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tarafından sunulan 908 milyar dolarlık tekliften biraz daha büyük olduğunu kaydetti.

Mnuchin, "Bu teklif, eyalet ve yerel yönetimler için kaynak, işletmeler, okullar ve üniversiteler için sağlam mali sorumluluk korumalarını içerir." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine Bakanı Mnuchin, teklifin bir parçası olarak, Maaş Koruma Programı kapsamında kullanılmayan fonlardan 140 milyar dolar ile hazine fonlarından 429 milyar doların kullanılacağını kaydetti.

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