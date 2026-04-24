ABD Hazine Bakanı Bessent, Körfez ve Asya ülkeleriyle swap hattı görüşmelerinin "rutin" olduğunu belirtti ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Körfez ve Asya'daki müttefikler dahil ülkelerle swap hatları konusunda yürütülen görüşmelerin bakanlığın yıllardır ortaklarıyla sürdürdüğü rutin temasların bir parçası olduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Körfez ve Asya'daki müttefikler dahil olmak üzere ülkelerle dolar swap hatlarına ilişkin yürütülen görüşmelerin, ABD Hazine Bakanlığının ortaklarıyla uzun süredir devam eden rutin diyaloglarının bir parçası olduğunu belirten Bessent, bu görüşmeleri "ABD dolarının küresel üstünlüğünün ve Amerika'nın ekonomik kalkanının gücünün birer kanıtı" olarak nitelendirdi.

"İlave swap hatları ülkemize fayda sağlayabilir"

Bessent, "İlave swap hatları, uluslararası alanda dolar kullanımını ve likiditeyi güçlendirerek, dolar fonlama piyasalarının sorunsuz işleyişini sürdürerek, ABD ile ticaret ve yatırımı teşvik ederek ve olası stres senaryolarında ABD varlıklarının düzensiz satışını ve ABD piyasaları, işletmeleri ile hane halklarında yaşanabilecek aksaklıkları önleyerek ülkemize fayda sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Bu ülkelerin birçoğunun sağlam kamu bilançolarına ve yüksek miktarda dolar varlıklarına sahip olduğuna işaret eden Bessent, kalıcı swap hatlarının genişletilmesinin, Körfez ve Asya'da yeni ABD doları fonlama merkezleri oluşturulması yolunda önemli bir ilk adım olabileceğini vurguladı.

Bessent, "Doların hakimiyeti ve rezerv para statüsü, sorunlu alternatif ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasına karşı koymayı da içeren sürekli ve uzun vadeli girişimlerle güçlendirilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent, 22 Nisan'da ABD Senatosu'nun Tahsisatlar Alt Komitesi'nde katıldığı oturumda, Körfez'deki birçok müttefik ile bazı Asya ülkelerinin, kendilerinden swap hattı talebinde bulunduğunu ifade etmişti.