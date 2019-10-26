Euro
6.39
Dolar
5.77
BIST 100
100,216.00
Altın
1,504.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşuyor
logo
Dünya

ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkent Havana dışındaki Küba'ya giden tüm uçuşların yasaklandığını duyurdu.

Safvan Allahverdi   | 26.10.2019
ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı

Washington

ABD yönetimi, Başkent Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu uçuş yasağına ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yayımladı.

Pompeo, ABD Ulaştırma Bakanlığına başkent Havana'daki Jose Marti Havaalanı dışında diğer havaalanlarına yapılan tüm uçuşların durdurulması talimatını verdiğini açıkladı.

Alınan karara, "Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapmasını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini" gerekçe gösteren Pompeo, "Bu hamle, Maduro'ya destek çıkan ve kendi insanlarını ezen Küba rejimine ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Havana dışındaki şehirlere de uçuşlar gerçekleştiren ABD merkezli American Airlines ve JetBlue havayolu şirketlerinin, söz konusu yasak kapsamında artık sadece Jose Marti havaalanını kullanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Benzer haberler

ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı

ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

'Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz'

Irak Cumhurbaşkanı ve Pompeo 'Suriye'deki Iraklı DEAŞ’lıları görüştü' iddiası

Irak Cumhurbaşkanı ve Pompeo 'Suriye'deki Iraklı DEAŞ’lıları görüştü' iddiası