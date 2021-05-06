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Dünya

ABD Gizli Servisi, eğitim için Beyaz Saray'ın replikasının yapılmasını istedi

ABD'de başkan ve Beyaz Saray'ın korunmasından sorumlu olan Gizli Servis, eğitimler için Beyaz Saray'ın 8 milyon dolarlık replikasının yapılması talebinde bulundu.

Dildar Baykan   | 06.05.2021
ABD Gizli Servisi, eğitim için Beyaz Saray'ın replikasının yapılmasını istedi

Washington DC

Gizli Servis Direktörü James Murray, katıldığı bir Kongre oturumunda 6 Ocak Kongre baskınını anımsatarak eğitim alanlarının önemine işaret etti.

İlk olarak 2015'te Beyaz Saray'ın eğitimler için kullanılacak 8 milyon dolarlık bir replikasının yapılmasının gündeme geldiğini ancak bu planın rafa kaldırıldığını anımsatan Murray, "Bu plan bir oyun değiştirici olabilir." ifadesini kulandı.

Bu replikanın onlarca yıl boyunca Gizli Servis için eğitilen kişilere hizmet verebileceğinin altını çizen Murray, "Benim talebim, yetkililerimiz ve ajanlarımızın Beyaz Saray'da faaliyet gösterdiği alanların benzerlerinin inşa edilmesi." dedi.

Murray, Beyaz Saray'ın böyle bir replikasının olmamasını "potasız sahada basketbol antrenmanı yapmaya" benzetti.

Öte yandan birçok senatör Murray'ın bu fikrine maliyetinin yüksek olması nedeniyle karşı çıktı.




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