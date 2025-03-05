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Dünya

ABD Gelir İdaresinin, istihdam ettiği 90 bin kişinin yarısını işten çıkaracağı iddia edildi

ABD Gelir İdaresinin (IRS), federal iş gücünü küçültme çabaları kapsamında 90 bin çalışanının yarısını işten çıkaracağı öne sürüldü.

Ecem Şahinli Ögüç  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
ABD Gelir İdaresinin, istihdam ettiği 90 bin kişinin yarısını işten çıkaracağı iddia edildi

Ankara

Associated Press (AP) haber ajansının ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, IRS, ABD federal iş gücünü küçültme çabaları kapsamında harekete geçti.

IRS'nin bünyesinde çalışan 90 bin kişinin yarısını işten çıkaracağı belirtildi.

Ülkenin gelir tahsildarı olarak bilinen IRS'de, işten çıkarmaların bu yıl vergi toplama hizmetlerini nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına da milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.

Trump yönetimi, IRS de dahil olmak üzere çeşitli işlerde görevli binlerce federal çalışanın işine son vermişti.

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