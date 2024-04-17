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Dünya

ABD, Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine yaklaşık 25 bin 300 öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

Sercan İrkin  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
ABD, Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdi

İstanbul

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 11.57'de "C-130" tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirildiği belirtildi.

Operasyonla yaklaşık 25 bin 300 öğüne tekabül eden gıdanın bırakıldığı aktarılarak, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği bildirildi.

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