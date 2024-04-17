ABD, Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine yaklaşık 25 bin 300 öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.
İstanbul
CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 11.57'de "C-130" tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirildiği belirtildi.
Operasyonla yaklaşık 25 bin 300 öğüne tekabül eden gıdanın bırakıldığı aktarılarak, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.