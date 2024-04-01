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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, Gazze'nin kuzeyine 50 binden fazla öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 50 binden fazla öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

Aynur Şeyma Asan, Mustafa Deveci  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
ABD, Gazze'nin kuzeyine 50 binden fazla öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdi

Ankara

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 12.30'da C-130 tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirme operasyonu yapıldığı kaydedildi.

Operasyonla 50 binden fazla öğüne tekabül eden gıda ve suyun Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği belirtilerek,ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği mesajı verildi.

CENTCOM'dan Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik "savunma saldırısı"

CENTCOM, X'teki bir başka paylaşımında da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere "savunma saldırısında" 2 insansız hava aracı sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, CENTCOM'un söz konusu sistemlerin bölgedeki ticari gemilere ve ABD donanmasına ait gemiler için "tehdit" oluşturduğunun tespit edildiği belirtilerek saldırıların "seyrüsefer serbestisini korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek" amacıyla yapıldığı ifade edildi.

BM: Gazze'ye geçen ay girişine izin verilen yardım tırı sayısı ihtiyacın çok altında

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medya platformu X'ten açıklamada bulundu.

İsrail'in, açlıkla mücadele eden Gazze'ye mart ayında günlük ortalama sadece 159 insani yardım tırının girişine izin verdiği ve bunun bölgedeki ihtiyacın çok altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Erişim engelleri, insani yardım aktörlerinin Gazze Şeridi'ndeki insanlara ulaşma kabiliyetini tehlikeye atmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail, işgal, saldırı ve açlığın pençesindeki Gazze'ye insani yardımları engelliyor

Dünya genelinde çok sayıda ülkeden Mısır toprakları üzerinden Gazze'ye ulaştırılmak üzere gönderilen insani yardımların büyük bölümü İsrail'in engellemeleri nedeniyle Mısır'da beklemeye devam ediyor.

İsrail, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 14 Mart'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda (Gazze'ye) günde en az 500 tır veya eş değer yardımın girişine ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

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