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Dünya

ABD, Gazze'nin kuzeyine 50 bin 680 öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 50 bin 680 öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

Sercan İrkin  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
ABD, Gazze'nin kuzeyine 50 bin 680 öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdi

İstanbul

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 13.23'te "C-130" tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirme operasyonu yapıldığı belirtildi.

Operasyonla 50 bin 680 öğüne tekabül eden gıdanın Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği aktarılarak, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği ifade edildi.

CENTCOM, 1 Nisan'da da Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ortaklaşa düzenledikleri operasyonla Gazze'nin kuzeyine 25 bin 344 öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini bildirmişti.

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