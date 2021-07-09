Euro
10.28
Dolar
8.66
BIST 100
1,379.68
Altın
1,805.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşuyor Galatasaraylı futbolcu Marcao do Nascimento Teixeira, Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

ABD Donanması: Sea Breeze' tatbikatına katılan gemilerin çoğu bir süre daha Karadeniz'de kalacak

Karadeniz'de düzenlenen "Sea Breeze" tatbikatını yöneten ABD Donanması Kaptanı Stuart Bauman, "Gemiler, bir süre daha Karadeniz'de kalmaya devam edecek. Ancak bu, Montrö Sözleşmesi tarafından öngörülen süre sınırını ihlal etmeyecek." dedi.

Selen Temizer   | 09.07.2021
ABD Donanması: Sea Breeze' tatbikatına katılan gemilerin çoğu bir süre daha Karadeniz'de kalacak

Brüksel

ABD Donanmasından askeri yetkililer, Karadeniz’deki "Sea Breeze" tatbikatının sonuçları hakkında telekonferansla gazetecilere bilgi verdi.

Bauman, bu senekinin 1997'den bu yana düzenlenen en büyük tatbikat olduğuna dikkati çekerek 30'dan fazla ülke ve 5 binden fazla personelin katıldığı tatbikatın Ukrayna ve diğer ortakların "en yüksek iş birliğiyle" düzenlendiğini söyledi.

Sonucu "mükemmel" şeklinde niteleyen Bauman, gemilerin Karadeniz'i ne zaman terk edeceğine dair bir soru üzerine, "Sea Breeze tatbikatına katılan gemilerin çoğu, Bulgaristan liderliğindeki Breeze tatbikatına da katılacak. Böylece gemiler bir süre daha Karadeniz'de kalmaya devam edecek. Ancak bu, Montrö Sözleşmesi tarafından öngörülen süre sınırını ihlal etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bauman, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarla ilgili soruya "Bu, tatbikatın kapsamının dışındadır." yanıtını verdi.

Tatbikatın, ABD'nin Karadeniz'deki varlığına etkisine ilişkin bir soru üzerine Bauman, Sea Breeze'in, ABD'nin dünyada yaptığı tatbikatlardan yalnızca biri ve çeşitli ülkelerin katılımıyla yapılan düzenli bir faaliyet olduğunu vurgulayarak, bölgenin istikrarının sağlanması için tatbikatın düzenlenmeye devam edeceğini kaydetti.

Rusya'nın tepkisi

Komutan John D. John da tatbikatın, Rusya ile anlaşmazlık doğurup doğurmadığıyla ilgili bir soru üzerine, belirlenen alan dışına çıkılmadığını, herhangi bir müdahale ile karşılaşılmadığını, güvenlik nedeniyle profesyonel şekilde Rusya ile iletişim halinde olunduğunu aktardı.

Rus ordusu, son dönemde, ABD ve Ukrayna’nın ev sahipliği yaptığı ve çoğunluğu NATO üyesi ülkelerin katıldığı tatbikat nedeniyle Karadeniz’deki askeri faaliyetlerini artırmıştı.

Sea Breeze sürerken Rusya da Karadeniz'de S-400 sistemleriyle tatbikatlar gerçekleştirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tatbikatın "kışkırtıcı" olduğunu belirterek, "Washington ve müttefikleri, Karadeniz sularını iş birliği bölgesinden güç çatışması bölgesine dönüştürüyor." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 254 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde 3 milyar 350 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Türkiye'nin The Lancet'te yayımlanan Sinovac aşısına ilişkin Faz-3 çalışması dünyada ilk oldu
Koronavirüsle savaşını 222 gün sonra kazanan Züleyha hemşire işine döndü
Gönüllüler Faz-3 aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu

Benzer haberler

ABD'de son 24 saatte 254 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 254 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Çin, ABD’nin finansal yaptırımları genişletme kararına tepki gösterdi

ABD Donanması: Sea Breeze' tatbikatına katılan gemilerin çoğu bir süre daha Karadeniz'de kalacak

ABD'deki Kovid-19 aşı uygulamasının 280 bine yakın olası ölümü engellediği belirtildi

ABD'deki Kovid-19 aşı uygulamasının 280 bine yakın olası ölümü engellediği belirtildi
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den Afganistan işgali itirafı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den Afganistan işgali itirafı
ABD Başkanı Biden: Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevi 31 Ağustos'ta sona erecek

ABD Başkanı Biden: Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevi 31 Ağustos'ta sona erecek