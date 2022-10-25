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Dünya

ABD Doğu Guta kimyasal saldırısında rol oynayan 3 Suriye generaline yaptırım uyguladı

ABD Dışişleri Bakanlığı 2013’te Şam’a bağlı Guta mahallesinde kimyasal saldırı düzenlemede rolü bulunan Beşar Esed rejiminin üç generalini yaptırım listesine aldı.

Kasım İleri   | 25.10.2022
ABD Doğu Guta kimyasal saldırısında rol oynayan 3 Suriye generaline yaptırım uyguladı

Washington DC

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, “Esad rejiminin işlediği, bazıları savaş suçu ve insanlığa karşı suça varan vahşetlerinin çok azı, sivillere karşı kimyasal silahların tekrar tekrar kullanılması kadar insanlık dışı ve tiksindiricidir. Ağustos 2013'te Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Suriye Topçu ve Füze Komutanlığı, Şam'ın bir banliyösü olan Guta'ya ölümcül bir kimyasal olan sinir gazı sarin içeren roketler fırlattı ve çoğu çocuk en az 1.400 kişiyi öldürdü. Bugün, hesap verebilirliği teşvik etmek için ek adımlar atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Blinken ilgili yasalar uyarınca bu Doğu Guta saldırılarında rol oynayan Esad rejimine bağlı Tuğgeneral Adnan Aboud Hilve, Tümgeneral Ghassan Ahmed Ghannam ve Tümgeneral Javday Saleebi Mawas, aldıklarını ve bu kapsamda üç general ile birinci dereceden aile üyelerinin ABD’e girişine yasak getirildiğini kaydetti.

Kimyasal silahların her türlü kullanımını en güçlü şekilde kınadıklarını ifade eden Blinken, “ABD, Esad rejimini kimyasal silah programını tamamını kamuoyuna açıklamaya ve elindeki stoku imha etmeye ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü personeline derhal ve sınırsız erişim izni vermeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Esed rejimi 2013’te Şam'ın Doğusundaki Guta mahallesinde kimyasal silah kullanmış ve çoğu çocuk 1400 kişi hayatını kaybetmişti.

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