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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Sözcüsü Miller'dan, Gazze'deki ateşkesi seçim zaferine bağlayan Trump'a yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını seçimleri kazanmasına bağlamasının ardından ateşkesin mevcut yönetimin çabalarıyla gerçekleştiğini söyledi.

Salih Okuroğlu  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
ABD Dışişleri Sözcüsü Miller'dan, Gazze'deki ateşkesi seçim zaferine bağlayan Trump'a yanıt

Ankara

Sözcü Miller, basın toplantısında Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Miller, başkan seçilen Trump'ın anlaşmaya dahil olup olmadığı sorusuna "Bu ateşkes, bu yönetim tarafından tasarlanan ve bu yönetimin destek toplamak için dünyayı dolaştığı bir anlaşmadır." yanıtını verdi.

Trump'ın ekibinin katılımının, anlaşmanın sonuçlandırılmasında kritik rol oynadığını da söyleyen Miller, kritik olmasının mevcut yönetimin görev süresinin kısa sürede bitmesinden kaynaklandığını belirtti.

ABD, Hamas'ın Gazze'yi "bir daha asla" yönetmemesini sağlamakta kararlı

Miller, ABD'nin ateşkesin ardından Hamas'ın Gazze'yi "bir daha asla" yönetmemesini sağlamaya kararlı olduğunu savundu.

Hamas'ın Gazze'yi yeniden yönetmeye başlamasının İsrail için mutlak bir anlaşmadan "vazgeçme nedeni" olduğunu dile getiren Miller, ateşkesin "günde 500 kamyona kadar" insani yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmayı amaçladığını ancak bunun "bir gecede gerçekleşmeyeceğini" ifade etti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, dün, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibariyle yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Trump, ateşkesi seçim zaferine bağladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağlamıştı.

"Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtmişti.

Trump, ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunarak, "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerini kullanmıştı.

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