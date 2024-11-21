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Dünya

ABD Dışişleri Sözcüsü Miller: Ukrayna'nın 4,65 milyar dolarlık borcunun iptali Kongreye bağlı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna'nın 4,65 milyar dolarlık borcunun iptaline ilişkin kararın Kongreye bağlı olduğunu söyledi.

Irmak Akcan  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
ABD Dışişleri Sözcüsü Miller: Ukrayna'nın 4,65 milyar dolarlık borcunun iptali Kongreye bağlı

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığının günlük brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miller, "Kongrenin, ABD hükümetinin Ukrayna'nın borcunun yarısını yani yaklaşık 4,65 milyar doları iptal edeceğinden haberdar mısınız?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Miller, Kongrenin nisanda Ukrayna'ya ekonomik destek sağlayan ek ödenek tasarısını geçirdiğini hatırlattı.

Bu ekonomik desteğin bir kısmının borç olarak verildiğini kaydeden Miller, tasarı çerçevesinde bu borcun hükümet tarafından iptal edilebileceğini söyledi.

Miller, bu borcu iptal etmek ve Ukrayna'ya ekonomik yardım sağlamak için yasada belirtilen adımın atıldığını ancak Kongrenin bu iptal kararını reddetme seçeneğinin bulunduğunu, bu yüzden de iptal kararının akıbetinin Kongreye bağlı olduğunu vurguladı.

Öte yandan Miller, Kongrenin böyle bir karar alacağını düşünmediğini sözlerine ekledi.

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