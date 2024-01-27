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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışının uygun olduğuna ilişkin resmi bildirimini Kongre'ye gönderdi

Hakan Çopur  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışının uygun olduğuna ilişkin resmi bildirimini Kongre'ye gönderdi

Washington DC

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