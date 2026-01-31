Dolar
Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 9 milyar dolarlık olası füze sistemi satışını onayladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan'a 9 milyar dolarlık Patriot füze sistemi (PAC-3) bünyesinde geliştirilen "güçlendirilmiş füze segmenti" ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığını duyurdu.

Irmak Akcan  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 9 milyar dolarlık olası füze sistemi satışını onayladı

Ankara

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Suudi Arabistan'a olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan hükümetine 9 milyar dolarlık olası Patriot füze sistemi satışını onayladığı belirtildi.

Satışın, Suudi Arabistan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kabiliyetini artıracağı ve böylece hava savunma kabiliyetini güçlendireceği kaydedilen açıklamada, satışın ana yüklenicisinin Lockheed-Martin firması olacağı aktarıldı.

Açıklamada, bu satışın ayrıca "NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin" güvenliğini artırarak, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.

