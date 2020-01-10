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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus: Gündemimizde 'Irak'tan çekilme' yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıkladı.

Hakan Çopur   | 10.01.2020
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus: Gündemimizde 'Irak'tan çekilme' yok

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıkladı.

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