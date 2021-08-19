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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Kabil'den tahliyelerde havalimanı ötesine geçecek kaynağımız yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyelere ilişkin, "Havalimanı ötesine geçecek kaynağımız yok." dedi.

Betül Yürük   | 19.08.2021
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Kabil'den tahliyelerde havalimanı ötesine geçecek kaynağımız yok

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan şimdiye kadar 7 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Şu an havalimanında işlemleri tamamlanan 6 bin kişinin olduğunu dile getiren Price, bu kişilerin de kısa sürede uçaklara bineceğini ve tahliye edileceğini belirtti.

Price, tahliye işlemlerini hızlandırmak içinse Kabil'e daha fazla konsolosluk çalışanı gönderdiklerini, bazı konsolosluk çalışanlarının ise transit işlemleri için Katar ve Kuveyt'e gönderildiğini ifade etti.

Tahliye için havalimanına erişemeyenlerin durumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Price, "Havalimanı ötesine geçecek kaynağımız yok." diye konuştu.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.


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