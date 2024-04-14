Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,046.60
BTC/USDT
63,946.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass, 15-16 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Gökhan Çeliker  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass, 15-16 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ziyarette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın eş başkanlıklarında 7-8 Mart'ta düzenlenen "7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma" toplantısında kararlaştırılan hususlar dahil ikili ilişkiler, Gazze'deki güncel gelişmeler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın ile CIA Başkanı Burns telefonda görüştü
Kırıkkale'de bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu devam ediyor
Bayram tatilinin son gününde trafik yoğunluğu helikopterle denetlendi
Kars'ta nisanda kar etkili oldu
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi heyeti ön raporu hazırlandı

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass, 15-16 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass, 15-16 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet