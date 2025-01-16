Dolar
35.45
Euro
36.45
Altın
2,705.64
ETH/USDT
3,349.50
BTC/USDT
99,221.00
BIST 100
9,787.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya ilave uzun menzilli seyir füzesi satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya 39 milyon dolarlık ilave uzun menzilli seyir füzeleri ve bununla ilgili ekipman satışına onay verdi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya ilave uzun menzilli seyir füzesi satışını onayladı

İstanbul

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Japonya'ya 39 milyon dolar değerinde "JASSM-ER" uzun menzilli seyir füzesi ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, Japon hükümetinin 16 JASSM-ER seyir füzesi almak istemesinin ardından bu satışa onay verildiğine işaret edilerek "Önerilen bu satış, Hint-Pasifik bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için bir güç olan büyük bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim, satışın yapılmasına onay verilen ülke ile paketin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi yapılıyor.

Çin ve Kuzey Kore'nin artan güvenlik sorunları karşısında Japonya savunma kabiliyetlerini güçlendiriyor. Bu tür füzeler düşman uçaklarının vuruş menzillerinin dışından onları hedef alabiliyor.

Ağustos 2023'te ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya 104 milyon dolar değerinde 50 "JASSM-ER" uzun menzilli seyir füzesi ve ilgili ekipman gönderilmesine onay vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Sahte çakar kullanarak kuralları ve vatandaşlarımızın güvenliğini hiçe sayanlara göz açtırmayacağız
Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı
MİT, takip altındaki Times muhabirine yönelik 90 yıl önceki istihbarat belgesini yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni Filistin Özel Sayısı'nı yayımladı
İstanbul'daki operasyonlarda 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi

Benzer haberler

ABD'nin Gazze için aynı anlaşmayı aylar önce sonuçlandırmayıp binlerce ölüme neden olması tartışılıyor

ABD'nin Gazze için aynı anlaşmayı aylar önce sonuçlandırmayıp binlerce ölüme neden olması tartışılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya ilave uzun menzilli seyir füzesi satışını onayladı

Los Angeles'taki orman yangınlarıyla mücadele Santa Ana rüzgarları nedeniyle zorlaşabilir

ABD'nin "terör listesinden çıkarma" kararı aldığı Küba'da tutuklular salıveriliyor

ABD'nin "terör listesinden çıkarma" kararı aldığı Küba'da tutuklular salıveriliyor
Kanada, Trump'ın gümrük vergisi planına karşı "her seçeneğin masada" olduğunu bildirdi

Kanada, Trump'ın gümrük vergisi planına karşı "her seçeneğin masada" olduğunu bildirdi
Güney Kore ve ABD'den "Kuzey Kore tehdidine" karşı ortak tatbikat

Güney Kore ve ABD'den "Kuzey Kore tehdidine" karşı ortak tatbikat
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet