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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı: F-16 satışıyla İsveç'in NATO üyeliği bize göre bağlantılı değil

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, F-16 satışı ile İsveç'in NATO üyeliği arasında bağlantıyla ilgili, "Bağlantı olmadığını düşünüyoruz. Ancak Türk hükümetine ifade ettiğimiz üzere, satışın ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor" dedi.

Şerife Çetin, Rabia İclal Turan  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
ABD Dışişleri Bakanlığı: F-16 satışıyla İsveç'in NATO üyeliği bize göre bağlantılı değil

New York

Sözcü Matthew Miller, basın toplantısında AA muhabirinin "F-16 uçaklarının satışlarıyla ilgili güncel bir gelişme var mı? Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la G20 marjında görüştüğünü ve ABD'nin İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 satışı arasında bağlantı kurduğunu dile getirdi. Bunun Ankara'yı üzdüğünü ifade etti. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz?" sorularını yanıtladı.

Miller, satışla ilgili henüz güncel bir gelişme olmadığını söyledi.

"Tek aktör biz değiliz"

İki husus arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin ise Miller, "Biz bağlantı olmadığını ve olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak daha önce de Türk hükümetine ifade ettiğimiz üzere, satışın ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor." diye konuştu.

Miller, ABD Kongresi'nde ise bu iki konu arasında bağlantı kuranlar bulunduğunu belirterek "Bu süreçteki tek aktör biz değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderle Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'la ayaküstü de olsa F-16 konusunu görüştüklerini belirterek "F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar, 'İsveç de İsveç' diyorlar. Şimdi bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman benim vereceğim bir cevap var. Siz her şeye kongre kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. Benim kongrem neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisinden bu tür bir karar geçmediği sürece benim 'evet' demem mümkün değil." açıklamasında bulunmuştu.

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