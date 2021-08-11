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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'daki şiddetin seviyesi ABD-Taliban anlaşmasıyla tutarsız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban'ın ülkede neden olduğu şiddet seviyesinin ABD ile örgüt arasında yapılan anlaşmayla tutarsız olduğunu bildirdi.

Hakan Çopur   | 11.08.2021
ABD Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'daki şiddetin seviyesi ABD-Taliban anlaşmasıyla tutarsız

Washington

Price, günlük basın brifinginde Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Taliban'ın ilerleyişini yakından takip ettiklerini ve ülkedeki son durumla yakından ilgilendiklerini kaydeden Price, ABD'nin bugüne kadar Afganistan'a hem askeri hem de ekonomik anlamda önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Price, Taliban'ın hızlı bir şekilde ilerleyişi ve sivil ölümleri konusunda ise, "Kuşkusuz Afganistan'daki şiddet seviyesi, Taliban'ın (ABD ile yaptığı) anlaşmadaki sözleriyle uyuşmamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

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