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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: (İran'la doğrudan görüşmelerin) Barışa öncülük edeceğini umuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cumartesi günü gerçekleşecek ABD ile İran arasındaki doğrudan görüşmelerin barışa öncülük etmesini umduklarını söyledi.

Hakan Çopur  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: (İran'la doğrudan görüşmelerin) Barışa öncülük edeceğini umuyoruz

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'ın başkanlık ettiği kabine toplantısında İran'la doğrudan görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rubio, Trump'a hitaben, "Sayenizde cumartesi günü önemli bir toplantı gerçekleşecek, uzun zamandır ilk kez (Trump'ın Özel Temsilcisi) Büyükelçi (Steve) Witkoff ile İran'ın üst düzey bir yetkilisi arasında doğrudan görüşmeler yapılacak. Bunun barışa öncülük edeceğini umuyoruz." dedi.

İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı görüşünü yineleyen Rubio, bu konuda ABD'nin çok net olduğunu ve söz konusu doğrudan görüşmelerin tam da bu sebeple yapılacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile önceki gün Beyaz Saray'daki görüşmesinde İran ile doğrudan görüşmeler yaptıklarını kaydederek, "İran ile doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. (12 Nisan) Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." demişti.

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek, tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini, yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

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