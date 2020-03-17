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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib konusunda Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, İdlib'deki Esed rejimi bombardımanları için "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz." dedi.

Dildar Baykan   | 17.03.2020
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi. 

Burada Rusya ve İran'ın destek verdiği Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle 1 milyona yakın kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Pompeo, Suriye'de siyasi çözüm çağrısını yineledi.

Pompeo, İdlib'deki sivil altyapıların da Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanlarına kurban gittiğine işaret ederek, "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'ye ek destek vermeyi düşünmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

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