ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Alınan kararlar doğrultusunda ABD bir an önce olarak ABD-Kuzey Kore ilişkilerini değiştirecek görüşmeler için hazırlık yaptı" dedi.

WASHINGTON



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Alınan kararlar sonrasında ABD acil olarak ABD-Kuzey Kore ilişkilerini değiştirme görüşmeleri için hazırlık yaptı." ifadesini kullandı.

Pompeo, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşmenin sonucunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Pompeo, "Alınan kararlar doğrultusunda ABD bir an önce olarak ABD-Kuzey Kore ilişkilerini değiştirecek görüşmeler için hazırlık yaptı." ifadelerine yer verdi.

Pompeo, açıklamada şunları kaydetti:

"Bu sabah mevkidaşım olan Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho'dan New York'ta gelecek hafta yapılması planlanan Birleşmiş Milletler toplantısında görüşme talep ettim. Aynı şekilde Kuzey Kore yetkililerini en kısa zamanda ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun ile Avusturya'nın Viyana şehrinde buluşması için davet ettik. Bu süreç, Ocak 2021'de tamamlanması planlanan Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması adına ve ABD-Kuzey Kore ilişkilerini değiştirilmesi için önemli bir başlangıca işaret ediyor."

Pyongyang'da bir araya gelen Güney ve Kuzey Kore liderleri zorluklara ve potansiyel sorunlara rağmen barış ve ortak refah için ortak çabalarını sürdüreceklerini dile getirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim ile aralarında güven ve dostluk ilişkisi olduğunu belirten Moon, "Barış ve nükleer silahların yok edilmesi süreci yeni başladı. Kimsenin tecrübe etmediği bir gelecek inşa edebiliriz." demişti.



Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

