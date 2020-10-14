Euro
9.30
Dolar
7.91
BIST 100
1,189.29
Altın
1,902.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Suudi Arabistan'a güçlü silah satışını destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD olarak İran ile mücadele kapsamında Suudi Arabistan'a güçlü silah satışları yapmaya kararlı olduklarını söyledi.

Safvan Allahverdi   | 14.10.2020
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Suudi Arabistan'a güçlü silah satışını destekliyoruz

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD-Suudi (Arabistan) Stratejik Diyaloğu açılışı kapsamında Washington'da ağırladığı Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ile ortak basın açıklaması yaptı.

Suudi mevkidaşı ile beraber "İran'ın bölgesel barış ve güvenliğin yanı sıra Amerikan halkına yönelik zararlı faaliyetleri" ile mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Pompeo, "ABD olarak, Suudi Arabistan'a kendi vatandaşlarını ve Amerikan iş gücünü korumak adına güçlü silah satışını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pompeo, geçen yıl Eylül ayında Suudi petrol tesisi Aramco'ya yapılan saldırıları hatırlatarak, Yemenli Husilerin İran desteği ile benzer saldırılara devam ettiğini ve Riyad'a yönelik desteğin kritik olduğunu belirtti.

İsrail ile normalleşme çağrısı

Diğer taraftan Suudi mevkidaşına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ile Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına (İbrahim anlaşması) katılmaları çağrısında bulunduğunu kaydeden Pompeo, "Umuyoruz ki Suudi Arabistan da İsrail ile ilişkilerde normalleşmeyi değerlendirir. Kendilerine İbrahim Anlaşması'na verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyoruz." dedi.

Pompeo, ayrıca Suudi Arabistan'ı bölgedeki "istikrar sağlayıcı bir güç" olarak tanımlayarak, Riyad yönetiminden Filistin'i İsrail ile müzakere masasına oturmaları için teşvik etmelerini istedi.

Bununla beraber Suudi mevkidaşı ile Suudi Arabistan'daki insan hakları reformu ve barışçıl protestolara izin verilmesi konusunu da ele aldıklarını belirten Pompeo, "Hangi sorunlar ortaya çıkarsa çıksın, iki millet olarak bunları samimiyet, ortaklık ve saygı ruhuyla ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 29 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 1671 Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya ve Malta'da günlük vaka sayıları salgının başından beri en yüksek seviyeyi gördü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Suudi Arabistan'a güçlü silah satışını destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Suudi Arabistan'a güçlü silah satışını destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmasının uzatılmasına hazırız

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından İsrail semalarında F-35 tatbikatı

ABD ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

ABD ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi
Çin, BM İnsan Hakları Konseyine seçilmesini eleştiren ABD'yi 'siyasi virüs' yaymakla suçladı

Çin, BM İnsan Hakları Konseyine seçilmesini eleştiren ABD'yi 'siyasi virüs' yaymakla suçladı