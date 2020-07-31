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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Dildar Baykan   | 31.07.2020
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'deki ve dünya genelindeki Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Kurban Bayramı vesilesiyle ABD'deki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Mike Pompeo, Kurban Bayramı'nın "merhamet, cömertlik ve kurban etmek" zamanı olduğunu ve hac ibadetinin bitişini temsil ettiğini belirtti.

Hac ibadetinin normal şartlarda dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman tarafından yerine getirildiğini vurgulayan Pompeo, yeni tip koronavirüs salgınına işaret etti. Pompeo, şunları kaydetti:

"Bu yıl birçok hacı adayının yaşadığı hayal kırıklığının farkındayız, umuyoruz ki yakın gelecekte hac ibadetinizi yerine getirme fırsatınız olur."


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