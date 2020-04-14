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Dünya, Koronavirüs

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kovid-19'da sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin yönetimini koronavirüs salgını hakkında zamanında bilgi vermediği için eleştirdi.

Cüneyt Karadağ   | 14.04.2020
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kovid-19'da sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin yönetimini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında zamanında bilgi vermediği için eleştirerek, sorumluların hesap vereceği bir zamanın geleceğini söyledi.

Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Mike Pompeo, Çin'in küresel koronavirüs hasarından sorumlu olup olmayacağına ilişkin olarak, ''Sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek. Bunun olacağından çok eminim. Şu anda Amerikan ve sonra küresel ekonomiyi sistematik olarak yeniden başlatmak için mevcut görevimize odaklanmak zorundayız ancak suçlama zamanı gelecek." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, Çin'in Vuhan şehrinde başlayan Kovid-19 virüsünün yeterince hızlı bilinmediğini belirterek, ''Çin hükümeti, Çin Komünist Partisi bu bilgiyi zamanında vermedi. Bu çok esef verici." dedi.

Çin'in koronavirüs krizine karşı sorumluluğu konusunda küresel anlamda çok sayıda tartışma yapılması gerektiğine dikkati çeken Pompeo, ''Virüsün nasıl başladığını ve nereden başladığını anlamak önemlidir. Virüsün tam olarak nereden geldiğini detaylandıran Çin'deki yabani hayvan pazarları raporlarını gördük. Küresel ekonomi kapanmak zorunda kaldı. Ekonomilerin kapanması trajik bir konu ve çok pahalıya mal olacak. Hiçbir ülkenin bir daha böyle bir şeye yol açmayacağından emin olmalıyız'' ifadesini kullandı.

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