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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'ı memnun etmeye çalışmak Amerikalıların güvenliği için kötü olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin İran'ı memnun etmeye çalışması halinde bunun bölge ülkelerinin yanı sıra ABD ve Avrupa'nın güvenliği için kötü olabileceğini ileri sürdü.

Mustafa Deveci   | 13.01.2021
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'ı memnun etmeye çalışmak Amerikalıların güvenliği için kötü olabilir

Kudüs

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'in Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'in uyguladığı yaptırımlar ve "maksimum baskı" sayesinde İran'ın her zamankinden daha fazla izole olduğunu belirtti. 

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Joe Biden yönetimine İran konusunda uyarılarda bulunan Pompeo, "Umarım bir sonraki yönetim (Biden) bunun 2015 olmadığını bilir ve bütün dünya İran’ın tüm Orta Doğu’daki istikrarı bozucu etki olduğunu kabul edebilir." ifadesini kullandı.

Biden yönetiminin İran ile varılan nükleer anlaşmaya yeniden dönebileceği yönündeki haberlere de değinen Pompeo,"İran'ı memnun etmeye çalışırsak, İran'ı garanti altına alırsak, Avrupalıların (İran'a) yeniden girmesine ve bu teokrasinin başındakiler için zenginlik yaratmasına izin verirsek, bu bölgenin, Avrupa'nın ve Amerikalıların güvenliği için kötü bir şey olur." değerlendirmesinde bulundu.

Görev süresinin dolmasına günler kala İran karşıtı söyleminin dozunu yükselten Pompeo, dün de terör örgütü El-Kaide'nin yeni ana karargahının İran olduğunu iddia etmişti.

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