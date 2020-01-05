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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Vekil güçler kullanarak ülkenizde güven içinde oturamazsınız

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran ile yaşanan gerilime ilişkin, "Vekil güçler kullanarak ülkenizde barış ve güven içinde oturamazsınız. 'İran hükümeti adına karar verici isimleri vuracağız.' dedik. Ciddiyiz ve gereken tüm adımları atacağız." dedi.

Kasım İleri   | 05.01.2020
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Vekil güçler kullanarak ülkenizde güven içinde oturamazsınız

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CNN, Fox News ve ABC televizyonuna, İran ile ABD arasında tırmanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Mike Pompeo, "İran'a defalarca söyledik. Bize saldırmanız bedelsiz kalmayacak. Biz de kararlı adımlar atacağız. Vekil güçler kullanarak ülkenizde barış ve güven içinde oturamazsınız. 'Tam da buna sebep olan ve İran hükümeti adına karar verici isimleri vuracağız.' dedik. Bu konuda ciddiyiz ve gereken tüm adımları atacağız." ifadelerini kullandı. 

Kültürel varlıklara yönelik saldırı ihtimaline ilişkin Pompeo, "Savunma Bakanlığı şu anda seçenekleri değerlendiriyor ama vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak." diye konuştu. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda kararlı olduğunu ve Süleymani'nin öldürülmesiyle bunu gösterdiğini belirten Pompeo, gerektiğinde İran'a karşı saldırıların devam edeceğini söyledi.

Pompeo, "Trump'ın İran için kültürel anlamda önemli yapıları da hedef olarak belirlemesinin uluslararası hukuku ihlal ettiği" belirtilerek, bu konuda ne düşündüğünün sorulmasına karşılık, "Başkan Trump'ın söyledikleri bizim uzun zamandır ifade ettiklerimizle tutarlı. İran destekli güçler Irak'ta ABD'ye yönelik saldırılarını fütursuzca düzenlediler. Biz de 'bu saldırılar devam ederse İran'ı vururuz.' dedik. Bunu 4 ay önce açıkça söyledik." yanıtını verdi.

Sorunun yinelenmesi üzerine Mike Pompeo, "Atacağımız tüm adımlar Amerikan anayasasına ve uluslararası hukuka uygun olacaktır ve başkan Trump'ın dünkü paylaşımı bundan farklı bir şey demiyor." ifadesini kullandı.

Pompeo, "ABD'nin Süleymani'yi öldürmesiyle Orta Doğu daha da istikrarsızlaşıyor bu konuda ne diyorsunuz?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Orta Doğu istikrarsız bir yerdi. Biz istikrar için bir alan ve fırsat oluşturuyoruz. Bunu koalisyonlar kurarak yaptık, bunu ortak ve müttefiklerle yakından çalışmakla yaptık ve bunu İran İslam Cumhuriyeti'ne, onların serserice davranışlarını kabul etmediğimizi açıkça belirterek yaptık."

Pompeo, Süleymani'nin öldürülmesiyle ABD'ye yönelik riskin ciddi anlamda azaldığını iddia etti.

"Irak halkı, ABD'nin varlığını istiyor"

Irak Parlamentosunun tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına ilişkin kararını da değerlendiren Pompeo, "Şunu unutmamak lazım, başbakan istifa etmiş bir başbakan ve görevi vekaleten yürüten bir başbakan ve tam da mücadele ettiğimiz İran'dan çok büyük tehditler alıyor ancak Irak halkının, ABD kuvvetlerinin ülkede kalmasını istediğinden eminiz." diye konuştu.

Pompeo, Irak hükümetinin ABD kuvvetlerinin ayrılmasını talep etmesi durumunda ABD'nin nasıl karşılık vereceğinin sorulması üzerine de "Irak hükümeti karar verdiğinde ne yapacağımıza bakacağız." dedi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak'ın egemenliği için tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkması için bir takvim oluşturulması gerektiğini söylemişti.

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