ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçememesinin İran ile imzalanan mutabakat zaptının ihlali anlamına geleceğini ve buna karşılık vereceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişinin engellenmesinin mutabakatı ihlal edeceğini söyledi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçememesinin İran ile imzalanan mutabakat zaptının ihlali anlamına geleceğini ve buna karşılık vereceklerini belirtti.

Rubio, Bahreyn'in başkenti Manama'da gazetecilere yaptığı açıklamada, katıldığı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Toplantısı'nın verimli geçtiğini belirterek, Körfez ülkelerinin endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Körfez ülkeleriyle ülkesi arasındaki ortaklığın önemine dikkati çeken Rubio, ABD'nin bölgedeki ortakları için tehdit oluşturacak hiçbir eyleme onay vermeyeceklerini dile getirdi.

Rubio, İran ile anlaşma imzalamaya istekli olduklarına dikkati çekerek, yapılacak herhangi bir anlaşmanın ABD'nin bölgedeki ortaklarının güvenliklerini riske atmayacaklarını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasını hiçbir Körfez ülkesinin hiçbir şekilde desteklemediğine vurgu yaptı.

Rubio, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçememesinin İran ile imzalanan mutabakat zaptının ihlali anlamına geldiğini, bunun sorun olacağını ve karşılık vereceklerini söyledi.

ABD'nin ev sahipliğinde Lübnan ile İsrail arasında devam eden görüşmelerin sonuçlarının iyi olduğunu belirten Rubio, bugün sürecek görüşmelerde kaydedilen ilerlemenin daha da geliştirilmesini umduğunu aktardı.

Rubio, İran'ın petrol gelirlerini herhangi bir vekil gücü silahlandırmak için kullanması durumunda anlaşmanın yapılmayacağını vurguladı.

İran'ın "radikal din adamları" tarafından yönetilen bir sisteme dayandığını söyleyen Rubio, bu durumun devam ettiğini aktardı.

Rubio, İran yönetimine işaret ederek, "Siyasi kesimlerde daha esnek ve bizimle çalışmaya daha istekli görünen bazı kişiler var. Biz de onlarla görüşmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ile Umman arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu belirten Rubio, Umman'ın da Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret alınmasına karşı olduğunu ilettiğini ifade etti.