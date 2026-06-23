ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın işletmesine ilişkin görüşmeler devam ederken "Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular olduğunu ve herhangi bir ülkenin geçiş ücreti talep etme hakkı bulunmadığını" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, "Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti talep edilemeyeceğini" söyledi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın işletmesine ilişkin görüşmeler devam ederken "Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular olduğunu ve herhangi bir ülkenin geçiş ücreti talep etme hakkı bulunmadığını" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye ulaşmasının hemen ardından havalimanında basın mensuplarının İran’la devam eden mutabakat zaptı müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rubio, "Hürmüz Boğazı uluslararası sular. Mevcut uluslararası hukuka göre hiçbir ülkenin uluslararası sulardan geçiş ücreti veya vergi talep etmesine izin verilmez. Dünyanın her yerindeki uluslararası sularındaki kurallar böyledir ve burada da öyle kalmasını bekliyoruz. Bu konuda bölgedeki tüm ülkelerin bizimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum.” dedi.

İran'ın gelecekte küresel yatırımlardan pay alıp almamasına ilişkin bir soru üzerine Rubio, bunun Tahran yönetiminin atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti.

Rubio, "Bu tamamen İran yönetiminin, terör ihraç eden devrimci bir hareket olmak yerine normal bir devlet olmayı seçip seçmeyeceğine bağlı. Eğer bu yönü seçerlerse, bölgedeki diğer ülkelerin doğrudan yabancı yatırımlardan yararlandığı gibi İran için de inanılmaz fırsatlar doğabilir.” ifadelerini kullandı.

"Lübnan süreci İran'dan bağımsız"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Lübnan ile İsrail arasındaki müzakerelerin Washington ile Tahran yönetimleri arasındaki müzakere sürecinden "tamamen ayrı olduğunu" dile getirdi.

Rubio, İran’ın Lübnan'daki nüfuzuna değinerek, şunları kaydetti:

"Lübnan bağlamında bir İran sorunu olduğu doğrudur, o da Tahran'ın Hizbullah'a verdiği destek ve sponsorluktur. Bu unsur, İranlılarla yapacağımız görüşmelerin bir parçası olarak ele alınacaktır. Ancak Lübnan'ın geleceği, kendi egemen seçilmiş hükümeti aracılığıyla Lübnan halkına aittir."

İran’la varılan mutabakatın bölgedeki çatışmaları sona erdirip erdirmeyeceğine ilişkin Rubio, "İran destekli vekil güçlerin saldırılarının da mutabakat zaptı kapsamında durması gerektiğini ve bu konunun da müzakerelerde ele alınacağını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı'nın 26 Haziran'a kadar sürecek bölge turunda BAE'nin ardından Kuveyt ve Bahreyn'e gitmesi bekleniyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman'ı ziyaret etmişti. Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarafların Hürmüz Boğazı'nın işletmesi için bir mekanizma üzerine görüşme gerçekleştirdiğini paylaşmıştı.

