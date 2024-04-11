Dolar
32.30
Euro
34.69
Altın
2,338.07
ETH/USDT
3,585.70
BTC/USDT
70,951.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ile onun bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını verdi.

Hakan Çopur  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek

Washington

Blinken, telefonda görüştüğü Gallant ile Gazze krizi ve gündemdeki diğer konuları değerlendirdi.

Antony Blinken, Gallant'a "İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında" İsrail'e tam destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletti.

Devam eden Gazze krizini ve esir anlaşmasını görüşen ikili, İsrail'in son günlerde Gazze'ye daha fazla girişine izin verdiği belirtilen insani yardımlar konusunu da ele aldı.

Gazze'ye daha fazla yardım girmesi gerektiğini kaydeden Blinken, İsrail yönetimine yardımların girişini hızlandırması çağrısında bulundu. Blinken, World Central Kitchen (WCK) saldırısı benzeri olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Blinken ayrıca İsrail'den, insani yardımlar ve sivil kayıpları azaltma konusundaki taahhütlerini hayata geçirmesini beklediklerini dile getirdi.

İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından, İran ve İsrail tarafından karşılıklı açıklamalarla bölgedeki tansiyon biraz daha yükselmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da dünkü açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-11" operasyonlarında 13 kişi yakalandı
Aydın'da pikap takla attı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye başsağlığı telefonu
Niğde'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

İsrail Savunma Bakanı Gallant, İran'ı ülkelerine saldırması halinde "sürprizlerle" tehdit etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tahran uçuşlarını güvenlik nedeniyle durdurdu

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tahran uçuşlarını güvenlik nedeniyle durdurdu
ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
İsrail, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de Gazze'ye yoğun saldırılarını sürdürdü

İsrail, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de Gazze'ye yoğun saldırılarını sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet