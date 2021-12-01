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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ukrayna'ya daha fazla saldırgan davranırsa Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Selen Temizer   | 01.12.2021
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ukrayna'ya daha fazla saldırgan davranırsa Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız

Brüksel

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