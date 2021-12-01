ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ukrayna'ya daha fazla saldırgan davranırsa Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız." ifadesini kullandı.
Brüksel
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