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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ukrayna’ya silah gönderilmesi her ülkenin kendi kararı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya silah göndermenin her ülkenin kendi kararı olduğunu ve Polonya'nın savaş uçaklarına ilişkin son önerisinin "birtakım zorluklar içerdiğini" açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 09.03.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ukrayna’ya silah gönderilmesi her ülkenin kendi kararı

Washington

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