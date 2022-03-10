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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Polonyalı mevkidaşı Rau ile Ukrayna-Rusya savaşını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'nın, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Rusya-Ukrayna savaşını ve bu savaşta Ukrayna'ya yapılan yardımları ele aldığı bildirildi.

Kasım İleri   | 10.03.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Polonyalı mevkidaşı Rau ile Ukrayna-Rusya savaşını görüştü

Washington DC

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı konuşmak üzere telefonda görüştüğünü belirtti.

Price, bakanların, Rusya'nın "sebepsiz, haksız ve önceden tasarlanmış savaşı" ve Ukrayna'daki yerleşim yerlerine saldırılarının yanı sıra Ukrayna'ya güvenlik ve insani yardım sağlamaya yönelik koordineli çabaları ele aldığını kaydetti.

Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'da sivil kayıplarını artırdığını belirten Price, "Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Rau, Putin'in saldırganca savaşını durdurmak için yaptırımlar da dahil olmak üzere devam eden diplomatik çabaları görüştü. Bakan, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğini yineledi." ifadesini kullandı.

İki bakanın ayrıca Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamanın öneminin altını çizdiğini aktaran Price şunları kaydetti:

"Bakan, Polonya'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik barbarca saldırılarından kaçan 1 milyon 330 binden fazla mülteciyi olağanüstü ağırlamasına ve yardımına karşı minnettarlığını ve desteğini dile getirdi. (ABD) Başkan Yardımcısı Harris'in Polonya ziyareti sırasında bu ve diğer konular hakkındaki tartışmayı derinleştireceğini de kaydetti."

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