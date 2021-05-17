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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in vurduğu binada Hamas'ın faaliyetine dair kanıt görmediğini belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada, Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Emel Öz   | 17.05.2021
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in vurduğu binada Hamas'ın faaliyetine dair kanıt görmediğini belirtti

Kopenhag

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da katıldığı basın toplantısında, basın kuruluşlarına ait binanın vurulmasının ardından İsrail'den bunun gerekçesine ilişkin bilgi talep ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyleyen Blinken, buna ilişkin herhangi bir bilgi gelmediğini ifade etti.

Basın ofislerine ve mensuplarına saldırılar

İsrail'in, basın ofislerinin bulunduğu binalara saldırılarında 32 medya kuruluşunun ofisleri kullanılamaz hale gelmişti.

Saldırılarda Gazze'de görevini yapmakta olan 10 basın mensubunun yaralandığı, 5 kişinin evinin zarar gördüğü ve ailesinden bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail savaş uçaklarının 15 Mayıs'taki saldırısında ise Associated Press (AP) ve Al Jazeera'nin ofislerinin bulunduğu bir bina yerle bir edilmişti.

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