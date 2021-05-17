Euro
10.15
Dolar
8.35
BIST 100
1,450.96
Altın
1,846.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in hava saldırılarının sürdüğü Gazze görüntüleniyor
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in vurduğu basın kuruluşlarının bulunduğu binada Hamas'a dair bir kanıt görmedim

Ogün Duru   | 17.05.2021
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in vurduğu basın kuruluşlarının bulunduğu binada Hamas'a dair bir kanıt görmedim

Ankara
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 1 milyar 470 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
'Tam kapanma'nın sona ermesiyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk arttı
Hindistan'da yerli Kovid-19 ilacı 2-DG tanıtıldı
'Kovid-19 savaşçıları' zorlu coğrafyaya sahip kırsal köylerde aşı mesaisine devam ediyor
Salgının yayılım hızı 'tam kapanmayla' kesildi

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in vurduğu basın kuruluşlarının bulunduğu binada Hamas'a dair bir kanıt görmedim

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in vurduğu basın kuruluşlarının bulunduğu binada Hamas'a dair bir kanıt görmedim