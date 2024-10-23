Dolar
34.27
Euro
37.00
Altın
2,751.89
ETH/USDT
2,614.40
BTC/USDT
66,920.00
BIST 100
8,853.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede, bölgede gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları ele aldı.

Salih Okuroğlu  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

Görüşmede ikili, bölgede gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları ele aldı.

Blinken ve Herzog ayrıca Mavi Hat boyunca, sınırın her iki tarafındaki sivillerin evlerine dönmelerini sağlayacak "diplomatik bir çözümün" teşvik edilmesini görüştü.

Gazze'ye sürekli insani yardımın sağlanması gerektiğine işaret eden Blinken, "savaşın, esirlerin serbest bırakılması ve bölgesel istikrarın oluşmasını sağlayacak şekilde sona erdirilmesinin" önemini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'i 11 kez ziyaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasına mensup terörist Barı Iusubov yakalandı
Eskişehir'de sis etkili oldu
Bolu ve Kocaeli'de sis ulaşımı yavaşlattı
Türkiye ve dünya gündemi
Edirne'de köy yolları otoyol kalitesinde sıcak asfaltla kaplanıyor

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi

Filistin Sağlık Bakanlığından uluslararası topluma "kefen gönderin" çağrısı

Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinde ilaç ve gıda stokları tamamen tükendi

İsrail ordusu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti
ABD: Gazze'nin toprağının azaltılması ya da tekrar işgalini görmek istemiyoruz

ABD: Gazze'nin toprağının azaltılması ya da tekrar işgalini görmek istemiyoruz
ABD: Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarını inceliyoruz

ABD: Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarını inceliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet