ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Heniyye suikastinden önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını söyledi
Ankara
- Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye Tahran'da suikasta uğradı
- PORTRE - Tahran’da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye
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