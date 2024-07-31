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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Heniyye suikastinden önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını söyledi

Ekip  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Heniyye suikastinden önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını söyledi

Ankara

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