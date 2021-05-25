ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD'nin Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açılacak
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.
Kudüs
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