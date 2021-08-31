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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldı, faaliyetlerini Doha'ya taşıdı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdıklarını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 31.08.2021
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldı, faaliyetlerini Doha'ya taşıdı

Washington DC

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