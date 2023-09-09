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Dünya

ABD, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Pakistan'dan depremle sarsılan Fas'a taziye mesajı

ABD, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Pakistan; Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ötürü ülkeye taziye ve destek mesajlarını iletti.

Ayşe İrem Tiryaki, Nuri Aydın, Emre Aytekin  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
ABD, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Pakistan'dan depremle sarsılan Fas'a taziye mesajı

Ankara

ABD Başkanı Joe Biden, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depreme ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Biden mesajında, "Fas'ta meydana gelen depremin yol açtığı can kayıpları ve yıkım dolayısıyla derin üzüntü duyuyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız, bu korkunç durumdan etkilenen herkesle birlikte." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin Fas yetkilileriyle görüşme halinde olduğunu aktaran Biden, "Fas'taki Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için hızlı şekilde çalışıyoruz ve Fas halkına gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız." açıklamasında bulundu.

Çin

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Kral 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi.

Şi, mesajında, çok sayıda can kaybına yol açan felaketi öğrendiğinde şok yaşadığını belirtti.

Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ifade eden Şi, yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Şi, Kral Muhammed'in liderliğinde Fas hükümeti ve halkının felaketin yaralarını saracağına ve yurtlarını en kısa zamanda yeniden inşa edeceğine inandığını ifade etti.

Hindistan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G-20 Zirvesi'nin açılış töreninde, Fas'taki deprem nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Modi, Fas'a yardıma hazır olduklarını vurgulayarak, "Tüm yaralılarımızın bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Tüm dünya bu zor zamanda Fas'ın yanındadır ve onlara mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazırız." dedi.

Güney Kore

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Fas'taki yıkıcı depremden etkilenen Fas halkına başsağlığı diledi.

Park, sosyal medyada hesabından, "Fas'ta meydana gelen yıkıcı depremden etkilenenlere en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Sizinle dayanışma içindeyiz ve hasarın bir an önce iyileşmesini diliyoruz." paylaşımında bulundu.

Pakistan

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan halkı ve hükümeti, Fas ile dayanışma içerisindedir ve meydana gelen depremde yaşanan trajik can kayıpları dolayısıyla en içten taziye dileklerini ifade etmektedir." ifadesi kullanıldı.

İlk raporlara göre tüm Pakistan vatandaşlarının güvende olduğu aktarılan açıklamada, depremin ardından durumun izlenmeye devam edileceği kaydedildi.

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