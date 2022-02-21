Dolar
13.63
Euro
15.51
Altın
1,893.54
ETH/USDT
2,740.50
BTC/USDT
39,254.00
BIST 100
2,054.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca “Hanau Anma Paneli” Ankara’da düzenleniyor YTB Başkanı Abdullah Eren, Ankara’da “Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele (NESAM)”portalı tanıtım toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

ABD Büyükelçiliğinden vatandaşlarına Rusya'da terör saldırısı olabileceği uyarısı

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, vatandaşlarına Rusya’da terör saldırıları olabileceğine yönelik uyarıda bulundu.

Emre Gürkan Abay   | 21.02.2022
ABD Büyükelçiliğinden vatandaşlarına Rusya'da terör saldırısı olabileceği uyarısı

Moskova

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’daki vatandaşlarına Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde kamuya açık alanlardan uzak durmalarını tavsiye etti.

Açıklamada, “Basın kaynaklarına göre, alışveriş merkezlerine, tren ve metro istasyonlarına, Moskova ve St. Petersburg da dahil olmak üzere büyük kentlerin kamusal alanlarının yanı sıra Rusya'nın Ukrayna sınırında gerilimin arttığı bölgelerdeki halka açık toplanma yerlerine yönelik saldırı tehditleri var.” ifadesi kullanıldı.

ABD vatandaşlarına, kişisel güvenlik planlarını gözden geçirme tavsiyesinde bulunulan açıklamada, ABD hükümetinin yardımından bağımsız tahliye planlarına sahip olmaları da gerektiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikalı yetkililere hitaben yaptığı yazılı açıklamada, “Bu bilgiyi ortak kanallar aracılığıyla Rus meslektaşlarınıza ilettiniz mi? Eğer iletmediyseniz, tüm bunları nasıl anlamamız gerekiyor?” yorumunda bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
Türkiye'de bu ayki en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bini aştı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19'a yakalandı
Avustralya sınırları çift doz aşılı ziyaretçilere yarın açılıyor

Benzer haberler

ABD Büyükelçiliğinden vatandaşlarına Rusya'da terör saldırısı olabileceği uyarısı

ABD Büyükelçiliğinden vatandaşlarına Rusya'da terör saldırısı olabileceği uyarısı

Biden, Macron ile görüşmesinden sonra memleketine seyahat planını iptal etti

Beyaz Saray: Biden, işgal olmaması durumunda Putin'le buluşmayı kabul etti

ABD istihbaratından ilginç iddia: Putin saldırı emrini verdi

ABD istihbaratından ilginç iddia: Putin saldırı emrini verdi
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa ABD'nin yanında olacağız

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa ABD'nin yanında olacağız
Polonya olası mülteci akınında Ukraynalı çocuklar için eğitim planı hazırlıyor

Polonya olası mülteci akınında Ukraynalı çocuklar için eğitim planı hazırlıyor