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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, BMGK'de Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti

ABD, bir kez daha BMGK'de Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti.

Şerife Çetin  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
ABD, BMGK'de Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti

New York

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