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Dünya

ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Donald Trump Kentucky'yi, Demokrat Joe Biden Vermont'u kazandı.

Dildar Baykan   | 04.11.2020
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı Fotoğraf: Tayfun Coşkun / AA

Washington

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden Vermont, Cumhuriyetçi Donald Trump ise Kentucky eyaletini kazandı. 

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette yüzde 53,7 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 44,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri kazandı.

Vermont'ta ise yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu. 

Bu sonuçla Trump, Kentucky'de 8 delegeyi, Biden ise Vermont'ta 3 delegeyi hanesine yazdırdı. 

West Virginia eyaletini Trump, Virginia'yı ise Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde West Virginia eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia'yı ise Demokrat Joe Biden kazandı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Trump'tan sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklama

Öte yandan Trump sandıkların kapanmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler." mesajını paylaştı.

Bu yılki ABD seçimlerinde rekor sayıda katılım beklenirken sandıkların büyük çoğunluğu yerel saat ile 19.00 (TSİ 03.00) itibariyle kapanmaya başlayacak.

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