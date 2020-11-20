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Dünya

ABD başkanlığına seçilen Biden, Kovid-19 yüzünden 'ekonomiyi kapatmayacağı' sözü verdi

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden ülke genelinde "ekonomiyi kapatmayacağını" söyledi.

Betül Yürük   | 20.11.2020
ABD başkanlığına seçilen Biden, Kovid-19 yüzünden 'ekonomiyi kapatmayacağı' sözü verdi

New York

Biden, 10 eyalet valisi ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, ''Ekonomiyi kapatmayacağım, nokta. Virüsü bitireceğim.'' dedi. 

Joe Biden, her bölgenin farklı olduğunu ve bu durumun ülke genelinde "ekonominin kapatılmasını gerektirmeyeceğini" belirtti.

Öte yandan kabinesini şekillendirmeye başlayan Biden, Hazine Bakanlığına getireceği ismi ise kısa süre içinde, bu yıl 26 Kasım'a denk gelen ABD'de kutlanan Şükran Günü öncesi ya da sonrası açıklayacağını ifade etti.




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