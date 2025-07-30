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Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii için Tsunami uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Şerife Çetin  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
ABD Başkanı Trump'tan Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii için Tsunami uyarısı

Washington

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise "Tsunami İzleme" durumunun geçerli olduğunu belirten Trump, Japonya'nın da tehlike altında olduğunu bildirdi.

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Trump, Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii’de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

En güncel bilgiler için "tsunami.gov" adresinin ziyaret edilmesi çağrısında bulunan Trump, "Güçlü ve güvende kalın." ifadelerini kullandı.

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliyesini istedi

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), tarafından sosyal medya platformu X'ten tahliye çağrısına ilişkin mesaj paylaşıldı.

Hawaii'deki kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "hemen harekete geçme" çağrısı yapılan mesajda, tahliye güzergahlarının genellikle dalga sembolü ve daha yüksek yerlere yönlendiren okla işaretlendiği bildirildi.

Mesajda, kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "Derhal bölgeden ayrılın." çağrısı yapıldı.

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