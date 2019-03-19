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Dünya

ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya henüz en sert yaptırımları uygulamadık

ABD Başkanı Trump, Venezuela ordusuna, Devlet Başkanı Maduro'ya karşı durmaları çağrısında bulunarak, "Henüz en sert yaptırımları uygulamadık, bütün seçenekler masada." dedi.

Muhammed Bilal Kenasari   | 19.03.2019
ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya henüz en sert yaptırımları uygulamadık

Washington

ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Beyaz Saray'ın bahçesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, Bolsonaro ile Venezuela konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Brezilya, Venezuela'da demokrasinin inşası için çok gayret gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela ordusuna, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı durma çağrısında bulunan Trump, Maduro görevi bırakırsa ülke halkına yardımların ulaşacağını ve büyük bir insani projenin gerçekleşeceğini söyledi.

Donald Trump, "Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Henüz en sert yaptırımları uygulamadık, bütün seçenekler masada." yanıtını verdi.

"Brezilya ile daha fazla iş birliği istiyoruz"

ABD ve Brezilya arasındaki iş birliğinin askeri ve ticari olmak üzere farklı birçok alanda artacağını vurgulayan Trump, "Ülkelerimiz, halihazırda uluslararası suç alanında silah ve insan kaçakçılığına karşı ortak çalışmalar yapmaktadır ve daha fazla iş birliği istiyoruz. ABD ve Brezilya olarak özellikle teknoloji, tarım ve enerji başta olmak üzere yatırım ve ticaret konusunda ortak çalışmalar yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Brezilya'da yapılan seçimleri kazanmasının ardından ilk ziyaretini ABD'ye yapan Bolsonaro da iki ülke arasındaki ilişkilerden övgüyle bahsetti.

Bolsonaro, "Brezilya son yıllarda ilk defa ABD karşıtı olmayan bir başkana sahip, bu son 20 yıl göz önünde bulundurulduğunda çok 'başkanca' olmayan bir durum." diye konuştu.

Trump, Bolsonaro ile Oval Ofis'te bugün gerçekleşen basına açık kısa görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin ciddi şekilde geliştiğine işaret ederek, Brezilya'nın NATO üyesi olmasına açıkça destek vereceklerini söylemişti.

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