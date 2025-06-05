ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü
Pekin
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