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Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Arafat’a çıktı
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Dünya

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü

Emre Aytekin  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü

Pekin

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