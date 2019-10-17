ABD Başkanı Trump: Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek,"Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadelerini kullandı.
Washington
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadelerini kullandı.
Trump Twitter hesabından Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim"
ABD Başkanı Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadesini kullandı.
"Bu ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün"
ABD Başkanı Trump, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmayı tebrik ederek, "Bu ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün" dedi.
Erdoğan ve Pence bugün Suriye konusunda Ankara'da toplamda 4 saati aşkın süre baş başa ve heyetler arası görüşme yapmışlardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.