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ABD Başkan Yardımcısı Pence basın toplantısı düzenliyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklama yapıyor
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Dünya

ABD Başkanı Trump: Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek,"Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadelerini kullandı.

Dildar Baykan   | 17.10.2019
ABD Başkanı Trump: Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadelerini kullandı.

Trump Twitter hesabından Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim"

ABD Başkanı Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadesini kullandı. 

"Bu ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün" 

ABD Başkanı Trump, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmayı tebrik ederek, "Bu ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün" dedi.

Erdoğan ve Pence bugün Suriye konusunda Ankara'da toplamda 4 saati aşkın süre baş başa ve heyetler arası görüşme yapmışlardı. 

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